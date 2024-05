Paz no trânsito será o foco das ações do movimento Maio Amarelo

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o movimento nacional Maio Amarelo busca conscientizar a sociedade sobre a própria responsabilidade para reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Em Campo Mourão as ações, que começam no dia 8 de maio, serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com apoio de parceiros.

O cerimonial de abertura no dia 8 será no auditório do SESC, a partir das 8h30, com participação de crianças atendidas pela Assistência Social no Fortunato Perdoncini e Colibri. Entre os dias 9 e 27 estão programadas palestras em escolas, postos de saúde ou empresas.

No dia 16 haverá uma blitz educativa em conjunto com Polícia Militar e Detran em local ainda a ser definido. Já no dia 23, a blitz educativa será nos bares Santo Mé, Bombar e 609, com participação da PM, Detran e clube de motos.

O fechamento da programação será no dia 29 de maio pela manhã, na Praça São José, com gincana educativa da PM, com participação de escolas, Detran e realização do dia do desafio com o SESC.

“A intenção é mobilizar todos a refletirem e mudarem atitudes que tornam o trânsito violento. Além de discutir o tema, é muito importante o engajamento em ações tanto do poder público quanto dos diferentes segmentos da sociedade”, argumenta o secretário municipal Ireno dos Reis Pereira.