Passeata com alunos marca mais uma ação do Maio Amarelo

Uma passeata com alunos da Escola Municipal Florestan Fernandes (Caic) na manhã desta quinta-feira (5), marcou mais uma ação de conscientização no trânsito do movimento Maio Amarelo. Acompanhados de professores e representantes de órgãos de trânsito, os alunos saíram da escola portando cartazes e foram até o Centro da Juventude, onde foi realizada uma palestra com a Polícia Militar.

A abertura oficial do Maio Amarelo será realizada no sábado (7), às 8h30, na Praça São José, onde haverá uma blitz e partirá uma “motocada” até a Praça do Fórum. Durante este mês as redes municipal e estadual de Educação terão ações envolvendo os alunos e vídeos educativos estão sendo divulgados nas redes sociais oficiais do município.

A programação prossegue no dia 21 com ação lúdica com foco no pedestre na área central. No dia 25, um simulador de capotamento será instalado na praça central, das 9 às 17 horas, com orientação sobre atendimento a pessoas acidentadas. A ação terá parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Corpo Bombeiros, SAMU, Medicina Integrado, Prefeitura Maringá e Rede Estadual de Ensino

“Estamos envolvendo secretarias como Educação e Saúde, para intensificarmos as ações durante o mês. Esperamos que com ações educativas frequentes no futuro tenhamos condutores de veículos melhores do que temos hoje, pois o propósito é reduzir o índice de acidentes de trânsito em nossa cidade”, observa o secretário municipal da Seimob, Luiz Antonio Sminka, ao agradecer o apoio dos veículos de imprensa na divulgação.

Além das secretarias municipais, a campanha envolve a Polícia Militar, 8ª Ciretran, Corpo de Bombeiros e policias rodoviárias Estadual e Federal.