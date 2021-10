Orientações sobre uso da faixa de pedestres vão continuar

A Diretoria de Trânsito (Diretran) vem fazendo um trabalho ostensivo voltado a maior segurança da população. Um dos pontos observados pela é a falta de respeito com os pedestres e dos próprios pedestres em relação a faixa. Por isso, o trabalho de orientação realizado na semana passada vai continuar na área central.

“Há alguns anos Campo Mourão era tida como uma cidade exemplo no trânsito e no respeito as faixas de pedestres. Hoje isso já se perdeu um pouco e por isso nossos agentes de trânsito estão fazendo um trabalho de orientação, visando a melhoria no andamento do trânsito da cidade, lembrando que o trânsito envolve todos que circulam pela cidade”, explica o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

Na semana passada, junto com a Policia Militar, a Diretran realizou blitz e pedestres foram abordados e orientados sobre o uso da faixa, bem como o respeito dos motoristas. “A Diretran vem buscando, com a ajuda da população, uma melhor forma de tornar nossa cidade mais segura no trânsito”, ressalta o diretor.