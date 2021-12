Operação Réveillon inicia nas estradas estaduais

O Batalhão de Polícia Rodoviária iniciou a zero hora desta quinta-feira, a Operação Réveillon 2021/2022 em todo o Estado do Paraná. O objetivo é coibir o excesso de velocidade nas rodovias por meio da fiscalização com aparelho radar, intensificar o policiamento ostensivo rodoviário e realizar a fiscalização dos condutores com o equipamento etilômetro quanto a consumo de bebida alcoólica e outras infrações.

A 4° Companhia de Policia Rodoviária orienta os condutores que forem viajar nesse feriado que respeitem os limites de velocidade, verifiquem as pendências de tributos do veículo (licenciamento obrigatório) e dirijam com atenção para terem uma viagem segura e tranquila.

Em caso de chuva, o cuidado precisa ser redobrado. Também é recomendado fazer uma revisão no veículo antes de pegar a estrada.

O comandante do BPRv, tenente-coronel Welengton Joserli Selmer alerta aos usuários das rodovias a importância do respeito à sinalização de trânsito e de não ingerir bebida alcoólica nem antes e nem durante a direção. “Reforçamos também que os condutores não ultrapassem os limites de velocidade da via”, disse.

Na semana passada, durante a Operação Natal, com fiscalização redobrada em toda a malha rodoviária estadual, o Batalhão de Polícia Rodoviária registrou 4.045 imagens captadas por radar de carros em excesso de velocidade e aplicou 893 autos de infração de trânsito. Entre 23 e 26 de dezembro, houve 62 acidentes de trânsito, com 71 pessoas feridas e 22 mortes.