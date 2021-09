Operação Independência nas estradas estaduais teve 27 acidentes, um morto e 26 feridos

A 4° Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, divulgou o balanço da Operação Independência, que ocorreu no período de 3 a 7 de setembro. A 4ª Cia abrange as estradas estaduais da região de Campo Mourão.

Durante o feriado prolongado, de acordo com o relatório da Polícia Rodoviária, foram registrados 27 acidentes, os quais resultaram em 26 feridos e um óbito. Dois acidentes não deixaram vítimas.

A Polícia Rodoviária ainda realizou 267 notificações no período. No feriado da Independência de 2020, foram menos acidentes nas estradas estaduais: 20, os quais deixaram 16 vítimas feridas e um óbito.

Três acidentes não fizeram vítimas. Quanto às notificações, foram 467 no ano passado.