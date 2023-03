Operação Anjo da Guarda constata várias irregularidades no transporte escolar

Após últimas ocorrências de acidentes envolvendo veículos de transporte escolar no Estado do Paraná, Transitar, PRF, PRE e PM, realizam fiscalização simultânea dos veículos que transportam os estudantes do Município

Na última quinta-feira (09) o Paraná ficou em luto com a morte de duas crianças e de uma professora, além de vários feridos em estado grave, após acidente envolvendo um veículo do transporte escolar de Jandaia do Sul, que transportava alunos da Apae.

O acidente chocou a todos, principalmente pelo registro de imagens fortes, onde os passageiros foram ejetados do veículo após choque com um trem.

No dia seguinte, mais um acidente envolvendo um veículo do transporte escolar foi registrado no Estado. Desta vez foi um ônibus de Três Barras do Paraná, localizada a 100 km de Cascavel. Neste caso não houve feridos graves, mas despertou a atenção dos Órgãos de Trânsito para a segurança dos nossos estudantes.

Na apuração do gravíssimo acidente de Jandaia do Sul, foi constatado que o motorista estava com a CNH vencida e o veículo com a última vistoria regular no ano de 2019. Já o veículo de Três Barras apresentou problemas mecânicos, levando ao acidente, sem maiores informações sobre as condições de vistoria.

Diante desses e de outros registros envolvendo veículos de transporte escolar, a Transitar, Policia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar, se uniram para garantir a segurança no transporte das nossas crianças e adolescentes, e realizaram a primeira “Operação Anjo da Guarda”, como foi carinhosamente batizada por ter como foco a segurança dos mais vulneráveis, e que os pais e responsáveis confiam às empresas de transportes autorizadas.

RESULTADOS

Nas quatro etapas da fiscalização, que tiveram início às 6h00 e encerramento às 23h00 dessa terça-feira (14), em diversos pontos da cidade e da rodovia, foram abordados pelos Órgãos o total de 57 veículos de transporte escolar, dentre eles ônibus e vans, e o resultado da operação aumentou o alerta, com a emissão de 52 autos de infração, cujas irregularidades variam desde “pneus carecas” até CNH vencida e excesso de passageiros.

Dentre as ocorrências que mais chamaram a atenção da fiscalização está a não utilização do cinto de segurança pelos passageiros, sendo que do total de abordagens, 23 veículos foram autuados pela falta do dispositivo.

No perímetro rodoviário, no período da manhã, em uma das abordagens da PRF, das 21 crianças transportadas, nenhuma utilizada o dispositivo de segurança obrigatório. Em duas abordagens no perímetro urbano foi identificado excesso de passageiros, sendo que uma das vans conduziam 17 crianças, tendo capacidade para 13, e 04 estavam totalmente em desacordo com as normas de segurança.

Outra infração que trouxe um alerta para a Transitar, foi o fato de ter todas as vans escolares vistoriadas no início de fevereiro e, durante as abordagens na fiscalização dos 26 verificados, 04 estavam com os pneus sem condições de trafegabilidade e 03 com o dispositivo de tacógrafo ineficiente, sendo estes itens obrigatórios da vistoria. A Autarquia também autuou uma condutora de van escolar que transportava 09 crianças constando nos registros a CNH vencida há mais de 30 dias.

Dos condutores dos veículos, 05 destes não tinham o curso especializado para conduzir veículos de transporte de passageiros e 06 não portavam a autorização para condução de escolares, estes foram considerados alguns dos casos mais graves no trecho rodoviário, e que foram identificados pela PRF, sendo que dos 08 veículos abordados pelos policiais, 06 não possuíam a referida autorização, incidindo em uma multa gravíssima, multiplicada por 5 vezes, totalizando o valor de R$ 1.467,35.

A PRF também flagrou durante as abordagens, dentre outras irregularidades dois veículos sem o tacógrafo, em mal estado de conservação, apresentando pneus sem condições de trafegabilidade e velocímetro defeituoso. Alguns veículos foram flagrados sem a vistoria obrigatória para o transporte escolar rural, cujas informações serão oficiadas para o Detran e Secretaria de Educação.