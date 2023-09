Número de acidentes reforça necessidade de maior conscientização no trânsito

Com o tema “No trânsito, escolha a vida” foi aberta nesta segunda-feira (18), a Semana Nacional do Trânsito em Campo Mourão. Além de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, foram realizadas duas blitz educativas com alunos das redes particular e municipal, com apoio da Polícia Militar e Diretoria de Trânsito do município.

O número de acidentes registrados na cidade reforça a necessidade da campanha, intensificada nos meses de maio e setembro. Somente na sexta-feira (15), ocorreram cinco acidentes de trânsito na área urbana, que resultaram na morte de duas pessoas. No ano passado a Polícia Militar atendeu 350 acidentes, com 28 óbitos. Em 2023, já foram registrados 24 óbitos.

“Temos um trabalho permanente de educação no trânsito e de melhorias na sinalização, com implantação de semáforos, faixas elevadas, ruas com sentido único. Mas infelizmente é alto o número de autuações diárias por desrespeito a legislação”, observa o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira. Em 2023, até o mês de agosto, foram 17.850 multas por parte dos agentes de trânsito.

A organização da Semana do Trânsito está a cargo da Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob). Ainda nesta semana a Polícia Militar deverá realizar uma gincana e também está prevista uma ação educativa à noite em bares da cidade.