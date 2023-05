Nova sinalização na Avenida Ney Braga

Foi concluída nesta semana a sinalização de trânsito (vertical e horizontal) na Avenida Ney Braga, que recentemente recebeu microrevestimento asfáltico e três faixas elevadas.

Na próxima semana será iniciada a sinalização de sentido único nas ruas dos bairros Três Marias, Ilha Bela, Vila Corinthians e San Marino, entre as avenidas Ney Braga e Juscelino Kubitscheki.

O serviço faz parte do contrato com a Codusa que também já contemplou os quatro bairros com microrevestimento asfáltico, assim como a Avenida Armelindo Trombini. “O objetivo é a melhor fluidez e segurança no trânsito. Mas para alcançarmos esses resultados é necessário que os condutores de veículos obedeçam a sinalização”, alerta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira.