Maio Amarelo teve blitz educativa em bares de Campo Mourão

Uma blitz educativa da campanha Maio Amarelo foi realizada na noite desta quinta-feira (23), nos bares Bombar, Santomé e 609 para conscientização sobre os riscos de beber e dirigir. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, teve participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ciretran e clube de motociclistas.

A blitz foi realizada de forma lúdica entre os frequentadores dos bares, com testes voluntários de etilômetro e distribuição de panfletos. Este ano o tema do movimento nacional Maio Amarelo é “Paz no trânsito começa por você”. A intenção é conscientizar a sociedade sobre a própria responsabilidade pelos acidentes e mortes no trânsito.

Além de blitz, a campanha também conta com palestras em escolas, postos de saúde ou empresas. O fechamento da programação será no dia 29 de maio pela manhã, na Praça São José, com gincana educativa da PM, com participação de escolas, Detran e realização do dia do desafio com o SESC.