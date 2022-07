Intervenções e sinalização visam mais segurança na Av. Armelindo Trombini

Alguns pontos de retorno no canteiro da Avenida Armelindo Trombini foram fechados, os trechos com o asfalto deteriorado foram recapados e está em execução nesta semana a sinalização vertical (placas) pela equipe da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob). As intervenções visam maior segurança no trânsito da via. Nos próximos dias será executada a sinalização horizontal (pintura no asfalto).

“Por ser uma via rápida e de grande fluxo de veículos alguns acidentes foram registrados, principalmente colisões traseira quando veículos param sobre a pista para fazer o retorno. Essas melhorias foram realizadas após estudo técnico e a partir de reivindicações da comunidade e Poder Legislativo”, explica o secretário da Seimob, Luiz Antonio Sminka,

Ele pede que os condutores de veículos fiquem atentos à sinalização de trânsito. “Especialmente quem mora na cidade e é acostumado passar por ali precisa ficar ainda mais atento para se adequar a esta nova condição pois a proposta é acalmar o trânsito daquela região. Com as alterações foi reduzido, por exemplo, o limite de velocidade para 30 km por hora, tendo em vista que é uma região que mistura comércio com área residencial”, complementa. Também está prevista faixas elevadas em alguns pontos e a instalação de um semáforo.