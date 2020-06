Imagens revelam que caminhão envolvido em acidente não estava com faróis apagados

O motorista do caminhão envolvido no acidente que causou duas mortes na madrugada de quinta-feira, na BR 158 (anel viário) no trevo da estrada para o Barreiro das Frutas, não estava com os faróis apagados do veículo.

Essa informação chegou a ser publicada num primeiro momento pelo Tasabendo.com com base nos dados coletados por uma equipe de reportagem que acompanhou o acidente no local. O motorista do Fiat Uno, onde viajavam as duas vítimas fatais teria dito que o caminhão atravessou o trevo com os faróis apagados.

Mas na sequência, nossa equipe de produção recebeu a informação que o motorista do caminhão afirmava o contrário, que estaria sim com os faróis acesos. A fala dele é provada nas imagens de câmeras defronte a um condomínio logo após o parque do lago, que mostra os faróis acesos do caminhão.

Além disso, o caminhão tem todos os adesivos reflexivos exigidos. A causa conclusiva do acidente ainda está sendo apurada.