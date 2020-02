Hospital do Trabalhador alerta sobre riscos do uso do celular no trânsito

O Hospital do Trabalhador (HT), que faz parte das unidades de saúde próprias do Estado, fez uma blitz informativa sobre o perigo do uso de celular no trânsito. O evento aconteceu na Rua Isaac Guelmann, no bairro Portão, em Curitiba, nesta segunda-feira (3).

A ação faz parte das atividades da Gincana Nacional de Voluntariado do Programa Pátria Voluntária do Governo Federal. O Paraná foi um dos 14 estados a aderir ao plano Amigos do Pátria Voluntária, que busca estimular o voluntariado no Brasil.

O HT está entre as cinco entidades escolhidas pelo Governo do Estado, através da primeira-dama Luciana Saito Massa, para engajar o maior número de pessoas possíveis em trabalhos voluntários durante o mês de fevereiro.

“A prática do uso de celulares no trânsito tem sido cada vez mais comum e perigosa, um instante de distração pode resultar em acidentes graves com danos irreversíveis”, disse o secretário de estadual da Saúde, Beto Preto. Apenas no HT, 20% dos atendimentos são relacionados a acidentes de trânsito, 10.395 pessoas foram atendidas em 2018 e no último ano esse número subiu para 11.128. “Nosso objetivo é conscientizar a população de que além de ser uma infração de trânsito, o uso do eletrônico pode custar a vida de alguém”, afirmou o secretário.

Matheus Henemann de Oliveira, 20 anos, é motorista de aplicativo há oito meses e reconhece o risco que corre ao utilizar o aparelho durante o trabalho. “Uso como instrumento de trabalho e evito utilizar aplicativo de mensagens e atender ligações, mas mesmo assim reconheço que as vezes o celular acaba tomando um pouco mais da minha atenção do que poderia, inclusive tenho colegas de profissão que já se acidentaram por desatenção causada pelo uso do celular”.

Para ele, ações como esta servem para relembrar os motoristas de que o trânsito também pode matar. “Acho bem importante que as pessoas sejam constantemente lembradas do risco que correm tanto para si próprias quanto para terceiros”.

AÇÕES

No decorrer deste mês, a instituição com o apoio de voluntários fará diversas ações envolvendo ioga, artesanato, ginástica laboral, palestras, música, cortes de cabelo e barba, torneio de futebol e serviços de chá pela manhã e à tarde para pacientes.

“O serviço voluntariado de um hospital dá um olhar carinhoso aos pacientes nos momentos que não exigem conhecimento técnico, por exemplo, fazer a barba de alguém que está com os braços engessados ou colocar a comida na boca de uma pessoa que não tem condições, pois operou as mãos”, disse o diretor do HT, Geci Labres de Souza Junior.

Segundo ele, a instituição conta com uma média mensal de 250 voluntários que se revezam para as atividades em prol dos pacientes.

PÁTRIA VOLUNTÁRIA

Vinculado ao Ministério da Cidadania e encabeçado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado tem por objetivo fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo e estimular o crescimento do terceiro setor.

O programa busca promover o voluntariado de forma articulada entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado, além de incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da sociedade.

Durante todo o mês de fevereiro, as entidades precisam cadastrar vagas disponíveis de trabalhos voluntários no portal www.patriavoluntaria.org, com ações diárias que permitam a participação de novas pessoas nas atividades solidárias. Já o voluntário poderá procurar no mesmo site as vagas disponíveis e ajudar as instituições nos dias e horários que puder.

A presença do voluntário nas instituições também é cadastrada no site. Ao final do plano Amigos da Pátria Voluntária, as cinco entidades brasileiras com a maior adesão de participantes e os dez voluntários que fizeram o maior número de horas de trabalhos voluntários nas instituições serão homenageados em uma cerimônia em Brasília com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do conselho gestor do programa.

Agência Estadual de Notícias