PRF inicia Operação Ano Novo neste sábado, em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia neste sábado (28) em todo o país a Operação Ano Novo. Entre os focos da operação, que vai até quarta-feira (1º), estão ações de combate à embriaguez ao volante e fiscalizações de ultrapassagens proibidas.

O uso do cinto de segurança e dos equipamentos de retenção específicos para crianças (cadeirinha, assento de elevação e bebê-conforto) será outro alvo prioritário da fiscalização da PRF. Também serão feitas fiscalizações específicas de caminhões e de motocicletas. Estão previstas ainda ações educativas, em todas as regiões do Paraná.

O pico de movimento deve ocorrer entre o final da tarde e o início da noite desta sexta-feira (27) e ao longo do sábado (28), mas todos os dias da operação devem registrar fluxo médio de veículos bem acima do verificado em dias normais.

Na última Operação Ano Novo, entre o fim de 2018 e o início de 2019, a PRF registrou sete mortos, 140 feridos e 91 acidentes atendidos no estado.

A Polícia Rodoviária Federal expediu ofícios às concessionárias de pedágio e aos órgãos executivos rodoviários nos quais solicita que não sejam feitas obras durante os dias da operação, à exceção daquelas ações emergenciais ou cuja interrupção seja inviável. Veículos de carga com peso ou dimensões excedentes não poderão circular em rodovias federais de pista simples, das 14 às 22 horas de quarta-feira (1º).

Conforme balanço divulgado esta semana, em cinco dias de Operação Natal, entre sábado (21) e quarta-feira (25), a PRF registrou 15 mortos, 159 feridos e 121 acidentes no Paraná. Desatenção, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, ingestão de álcool e desobediência à sinalização foram algumas das causas dos acidentes fatais. O total de mortes registrada foi 25% superior ao verificado durante o Natal de 2018, quando 12 pessoas morreram em rodovias federais paranaenses.

A Operação Ano Novo está inserida dentro do cronograma da Operação Rodovida, que teve início no último dia 20 e termina em 1º de março, após o Carnaval. A Rodovida tem como objetivo integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais para reduzir os índices de violência no trânsito brasileiro.