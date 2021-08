Estacionamento rotativo completa um mês com avaliação positiva

A implantação do estacionamento rotativo na área central de Campo Mourão completou 30 dias no domingo, dia 15 de agosto. Nesse primeiro mês a empresa que administra o sistema já contabiliza 3 mil usuários diariamente e 22 mil downloads do aplicativo. Para quem não tem ou não quer o aplicativo, tem opção de pagar em 115 postos de vendas oficiais.

“Embora ainda esteja numa fase de adaptação e com necessidade de alguns ajustes como tudo que é iniciado, a avaliação é muito positiva. Os empresários receberam muito bem, os clientes estão aprendendo usar o aplicativo e no geral está funcionando muito bem”, avalia o presidente da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Ben Hur Berbet. Ele lembra que o estacionamento rotativo era uma antiga reivindicação da associação.

Outro que aprovou é o empresário Paulo Cesar Gomes, instalado na Rua Araruna. “Já perdi clientes que ficavam rodando duas, três vezes e iam procurar o concorrente porque não achavam vaga para estacionar. Agora deixam o carro em frente a loja e a gente coloca a mercadoria dentro do veículo”, observa o empresário, que uma vez por semana paga o estacionamento para clientes que gastam acima de R$ 50,00. Essa, por sinal, é uma estratégia adotada por várias empresas da área central e os empresários garantem que compensa.

O diretor da Diretran do município, Luiz Antonio Sminka, ressalta que o objetivo principal está sendo atingido, que é ter espaço para o consumidor do comércio central que vai ficar pouco tempo estacionado. “Como já havia sido detectado em pesquisas prévias, as vagas ficavam ocupadas o dia todo pelos mesmos veículos. Como o crescimento da cidade e aumento de veículos a cada dia, essa era uma necessidade inadiável”, observa.

Nesta primeira etapa a cobrança de tarifa pelo estacionamento é feita nas áreas demarcadas entre as avenidas Goioerê e José Custódio de Oliveira e das ruas Araruna e São José. A empresa concessionária do serviço mantém um escritório para atender usuários, assim como monitores nas ruas, uniformizados.

Além do aplicativo Pare Azul nas lojas do Android e postos físicos de compra de créditos, em cada placa há o “QR code” com o endereço do site para a aquisição dos créditos. O horário de funcionamento do estacionamento rotativo regulamentado por decreto é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas. As tarifas para veículos de duas rodas custam R$ 0,50 a cada meia hora. Veículos com quatro rodas pagam R$ 1,00 a cada meia. Em ambos os casos o tempo máximo é de duas horas.