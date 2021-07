Estacionamento pago: muitas dúvidas e vagas de sobra no primeiro dia

O primeiro dia com a cobrança da Zona Azul para estacionar no centro de Campo Mourão foi marcado por muitas dúvidas dos mourãoenses e com o centro praticamente vazio, com vagas de sobra. A sensação era de que a cidade vivia um dia de feriado.

Muitos motoristas procuraram vaga fora das áreas delimitadas para estacionamento pago. Alguns comerciantes também reclamaram que o movimento caiu neste primeiro dia de cobrança pelo estacionamento.

De acordo com o supervisor do estacionamento rotativo, Sérgio Correia da Silva, muita gente procurou o escritório do estacionamento para tirar dúvidas. “Foi um dia muito movimentado. As pessoas procuraram o escritório para saber como proceder com o estacionamento pago. As principais dúvidas foram sobre o aplicativo, se podia acessar direto o site, como fazer o pagamento, se vai ter bilhete para colocar no carro, entre outros”, disse ele.

Silva disse que há monitores fazendo orientações em toda a área do estacionamento rotativo. Afirmou também que o serviço está sendo aperfeiçoado. “Estamos fazendo o possível para manter um ponto de venda em cada quadra para melhor atender a população. Mas ao estacionar, orientamos para que o motorista verifique se há um monitor ou ponto de vendas nas proximidades, caso precise de uma recarga ou para ativar o seu veículo”, afirmou.

O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, débito ou dinheiro. Silva disse que é natural as dúvidas e questionamentos ao menos nas duas primeiras semanas. “Muita gente vai deixar de usar o estacionamento pago nesse inicio por conta das dúvidas que estão tendo, mas em duas semanas vão entender a importância ao perceberem que há vagas na área central.”

O aplicativo está disponível nas lojas do Android e iOS. Basta pesquisar por PARE AZUL. O condutor também poderá comprar créditos em lojas conveniadas ou com monitores da empresa.

Em cada placa há o “QR code” com o endereço do site para a aquisição dos créditos. A página também está disponível e o usuário poderá acessar as informações em pareazul.com.br/campomourao.

O horário de funcionamento do estacionamento rotativo será de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas.

VALORES

As tarifas para o estacionamento rotativo de veículos de duas rodas serão R$ 0,50 a cada meia hora. Veículos com quatro rodas pagarão R$ 1,00 a cada meia. Em ambos os casos o tempo máximo é de duas horas.

Não estão sujeitos ao pagamento das tarifas previstas os veículos prestadores de serviços públicos essenciais, desde que comprovadamente em serviço de urgência e emergência.