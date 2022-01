Diretran não terá atendimento ao público por três dias

A Diretoria de Trânsito de Campo Mourão informa que nos dias 12, 13 e 14 (até sexta-feira), vai funcionar apenas com expediente interno, portanto, sem atendimento ao público. Nesse período será realizada a transição de atividades para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, criada com a reforma administrativa municipal.

“Há necessidade de encerramento e fechamento das ati

vidades da antiga estrutura”, explica o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luiz Antonio Sminka. O decreto que trata sobre o expediente será publicado nesta terça-feira (11), no órgão oficial eletrônico.

Ele explica que a atual estrutura do órgão na antiga Secretaria de Obras e Serviços Públicos vai continuar funcionando nesses três dias, com serviços de sinalização de trânsito e manutenção. Os processos com vencimentos nesses três dias de expediente interno terão as datas prorrogadas.