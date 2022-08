Cruzamento da Rua Mamborê com a Perimetral Tancredo Neves terá semáforo

Será instalado ainda nesta semana um semáforo na Rua Mamborê, no cruzamento com a Perimetral Tancredo Neves. A rua foi aberta por dentro da nova pracinha construída no terreno ocioso, às margens da Perimetral (em frente ao Supermercado Condor). A sinalização horizontal, como faixa de pedestre e a inscrição “Pare”, já foi feita pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob).

“O semáforo é uma necessidade para maior segurança no trânsito naquele local, por se tratar do cruzamento com uma via rápida. É importante que condutores de veículos e pedestres obedeçam a sinalização”, explica o secretário da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.

A abertura da Rua Mamborê faz parte do projeto de revitalização do terreno transformado numa pracinha, com ajardinamento, calçada e academia ao ar livre. “Esse terreno costumava ser ocupado por grupos de índios de passagem pela cidade, o que gerava muitos transtornos e reclamações. Por isso a administração municipal decidiu fazer essa revitalização que em breve será inaugurada”, ressalta o secretário.