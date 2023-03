Ciclistas são convidados a responder pesquisa para o Plano de Mobilidade Urbana

Quem usa bicicleta, por hobby, atividade física ou por necessidade, em Campo Mourão está convidado a responder uma pesquisa para colaborar com a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A consulta sobre Ciclomobilidade visa avaliar o perfil dos ciclistas mourãoenses e satisfação deles em relação à infraestrutura local.

“Queremos conhecer o ciclista, saber de seus anseios, suas necessidades, enquanto componentes do trânsito em nossa cidade”, explica o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira.

A pesquisa está sendo realizada em parceria com a Unilivre (Universidade Livre do Meio Ambiente), contratada para elaboração do Plano de Mobilidade. Link para responder a pesquisa: https://shre.ink/k5U5