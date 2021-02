Carro capota e mata agricultor de Fênix

O agricultor Lucas Rateiro Calinke, 27 anos, morador em Fênix, morreu vítima de um acidente automobilístico na madrugada desta terça-feira (16), na rodovia PR-082. Conforme informações apuradas pela Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, o acidente ocorreu por volta das 03h30 nas proximidades da Cooperativa Coamo, na cidade de Fênix.

Calinke dirigia um veículo GM/Vectra, que acabou capotando às margens da rodovia. O jovem foi ejetado do automóvel e teve morte instantânea.

Ele estava acompanhado de um passageiro, identificado como Ricardo Silva dos Santos, de 39 anos, que ficou ferido e foi encaminhado pelo Samu ao hospital em Campo Mourão, com fraturas. Seu estado de saúde inspira cuidados.

A viatura do IML esteve no local e fez o recolhimento do corpo. A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão acompanhou o caso e apurará as causas do acidente.

Informações e fotos Jornal Enfoque Regional