Campanha Maio Amarelo completa 10 anos conscientizando a sociedade sobre a violência no trânsito

A “Campanha Maio Amarelo 2023” nesta edição visa destacar o poder de cada cidadão no cuidado com as pessoas no trânsito. Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, os organizadores do movimento pretendem conscientizar motoristas e pedestres de que não colocar outras pessoas em risco é também uma maneira de salvar vidas e evitar acidentes e lesões nas estradas e ruas brasileiras.

Com mais de quinze anos de mobilização mundial, o Maio Amarelo chega à sua décima edição no Brasil. No Paraná, a campanha foi oficialmente instituída por proposição do deputado Hussein Bakri (PSD) com a Lei Estadual nº 18.624, de 20 de novembro de 2015. Desde então, órgãos públicos e instituições da sociedade civil organizada promovem anualmente, ao longo do mês de maio, inúmeras atividades de conscientização por um trânsito mais seguro em todo o estado.

O autor da lei declarou que “as estatísticas mostram que 90% das mortes no trânsito são provocadas por falhas humanas. Portanto, há um campo e uma necessidade enormes de que todos nós sejamos mais atentos e prudentes ao volante. Esse é o objetivo do ‘Maio Amarelo’, que criamos em 2015 para conscientizar os motoristas paranaenses. Se uma vida for salva graças à campanha, já terá valido à pena.”

ESTATÍSTICAS

A importância da realização de ações de educação no trânsito se torna cada vez mais importante uma vez que, mesmo com a Campanha Maio Amarelo mostrar dados em redução nestes 10 anos, as estatísticas ainda são preocupantes.

De acordo com o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Ministério da Infraestrutura (Renaest), em 2022, no Paraná, foram 89.957 envolvendo 140.966 veículos envolvidos, contabilizando o índice de 10,043 óbitos para cada 100 mil habitantes.

A CAMPANHA

No Brasil, o organizador da Campanha Maio Amarelo é o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) que procura desenvolver uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil para colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada e assim, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

A campanha conta com o apoio do Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Serviço Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Sistema Nacional de Trânsito (SNT), Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, além de parceiros institucionais e poder público em todos os estados da Federação.