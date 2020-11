Batalhão de Trânsito utiliza aplicativo que substitui o bloco de multas

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar já está utilizando os talonários eletrônicos, a forma digital do “bloco de multas”. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que desenvolveu o novo sistema em conjunto com a Celepar, participou de uma blitz de fiscalização com uso aplicativo.

O aplicativo do talonário eletrônico funciona em smartphones, com acesso restrito apenas aos agentes de trânsito. No lugar de usar o papel para preencher os autos de infração, tudo é feito eletronicamente.

Para o capitão Márcio Rodrigues, a vantagem do uso do talonário eletrônico é que minimiza o erro no preenchimento do auto de infração. “O talonário eletrônico não permite que você insira dados equivocados, pois já é possível verificar no mesmo momento. Não haverá erros por letra, erro porque a caneta estourou ou algo assim. Teremos muito menos perdas de autos de infração”, destaca.

De acordo com o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita, o talonário eletrônico está trazendo grande eficiência para os agentes e autoridades de trânsito, com impactos muitos positivos para a população. “Dentre eles, a economia e sustentabilidade, pois faremos uso de menos papel e não precisaremos gastar com a digitalização e malotes”.

A primeira experiência com a utilização do equipamento foi positiva, na visão dos agentes. “Estamos avaliando e sugerindo um detalhe ou outro que possa facilitar ainda mais nosso serviço”, afirma o capitão Rodrigues.

CÂMERAS

Neste primeiro uso do aplicativo, na terça-feira (24), também foi realizada uma Prova de Conceito (PoC) de um sistema de câmeras inteligentes. Esta câmera é instalada no início da blitz e avisa o agente de trânsito se o carro possui algum débito ou irregularidade.

“Uma blitz realizada desta forma é muito mais eficiente, pois não é seletiva, ou seja, não incomoda a população. Motoristas que estão com os seus documentos em dia não serão abordados. Além de dar mais efetividade, a blitz tem 100% de aproveitamento”, explica Mesquita.

Agência Estadual de Notícias