Avenida Armelindo Trombini receberá intervenções para maior segurança no trânsito

Equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob) realizou uma reunião nesta terça-feira (5), com a presença do vereador Bina Teixeira, para apresentar a lideranças comunitárias e do comércio uma proposta de melhorias no trânsito da Avenida Armelindo Trombini, visando principalmente mais segurança.

“Essa avenida possui um grande fluxo de veículos e tem um número de acidentes de trânsito significativo. Por isso já estamos implantando algumas alterações e outras estão em estudo”, explicou o secretário municipal Luiz Antonio Sminka.

Segundo ele, a ideia é diminuir o número de pontos de retorno no canteiro central ao longo da via e melhorar a sinalização. “Por ser uma via rápida, tem ocorrido principalmente colisões traseira quando veículos param sobre a pista para fazer o retorno. Temos recebido muitas reclamações da população e pedido de melhorias”, complementa Sminka.