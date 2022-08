ANTT atualiza cronograma do pedágio pela terceira vez e adia contratos para ano que vem

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adiou, pela terceira vez, o cronograma da nova concessão de pedágio do Paraná. Agora, os primeiros contratos, dos lotes 1 e 2, serão assinados somente no primeiro trimestre do ano que vem.

O programa de concessão das “Rodovias Integradas do Paraná” foi lançado em fevereiro de 2021 com previsão inicial de assinatura dos contratos em novembro do ano passado, logo que fosse encerrada a antiga concessão.

Em abril de 2021, a ANTT atualizou o cronograma pela primeira vez, após audiência pública, para o segundo trimestre de 2022. Meses depois, quando o projeto foi alterado para o modelo de leilão pela menor tarifa, a data de assinatura dos contratos foi alterada para o quarto trimestre de 2022.

O projeto das “Rodovias Integradas do Paraná” segue parado no Tribunal de Contas da União. Em junho, o auditor do TCU, Cláudio Gomes de Moraes, solicitou à coordenação da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa do Paraná, o banco de dados que compara o traçado dos projetos da nova concessão de rodovias do Paraná, com o plano diretor dos municípios afetados.

O Tribunal também solicitou que a ANTT atualize os estudos e cálculo, além de apresentar algumas documentações. O que fez o cronograma ser atualizado pela terceira vez.

Lotes do pedágio divididos

A concessão da “Rodovias Integradas do Paraná” é dividida em seis lotes. As assinaturas de contratos de todos eles eles estavam previstas para acontecerem na mesma data. No entanto, nesta última atualização a ANTT dividiu o plano em seis projetos.

A previsão é que contratos dos lotes 1 e 2 sejam assinados no primeiro trimestre de 2023. Enquanto os demais quatro lotes, que ainda estão com documentação pendente, sejam formalizados no segundo trimestre do ano que vem.

Fonte: Banda B