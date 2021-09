Agentes de trânsito municipais fazem treinamento prático

Uma aula prática sobre bloqueio, abordagem do cidadão e orientações marcou o encerramento do curso para agentes de trânsito do município dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito. Uma “blitz” supervisionada foi realizada pelos agentes na manhã desta quarta-feira (29), na Avenida Capitão Indio Bandeira, na área central.

Além de orientações, os condutores de veículos abordados também receberam alguns brindes, como antena corta-linha e colete refletivo para motociclistas e proteção de painel contra raios do sol para motoristas. O treinamento foi iniciado na semana passada com aulas teóricas e também de pilotagem.

“Os agentes precisam saber sobre sinalização, interdição de via, travessia de pedestres, preenchimento de notificações, entre outros”, explica o instrutor Emori Rodrigues. “A principal missão do agente é auxiliar a comunidade. Ele também está ali para aplicar a lei a quem infringir, mas a função primordial é a orientação”, acrescenta.

O diretor da Diretran, Luiz Antonio Skminka, esclarece que os agentes de trânsito desempenham funções diferentes dos monitores de estacionamento rotativo. “Algumas pessoas estão confundindo. Os monitores são funcionários da empresa contratada para cuidar do estacionamento pago. Os agentes de trânsito são servidores do município responsáveis pela fiscalização de todos os artigos do Código de Trânsito”, esclarece.