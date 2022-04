Violenta colisão traseira deixa três mulheres feridas na rodovia PR-158  

Uma colisão traseira envolvendo uma Toyota Hilux SW4 e um veículo Ford Ka, deixou três mulheres feridas na noite desta terça-feira, 20, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

As vítimas, que seriam da mesma família viajavam no Ford Ka, com placas de Campo Mourão. O acidente ocorreu próximo ao Posto Corujão.

O motorista da Hilux, que transitava sentido Campo Mourão a Peabiru, disse que o Ford Ka estava trafegando na contramão. Ao volante estava uma mulher de aproximadamente 40 anos.

A Hilux bateu forte na traseira do veículo, que ficou destruído. Duas jovens que estavam no banco traseiro do Ford Ka ficaram presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu prestaram atendimento, e as vítimas foram encaminhadas ao hospital Santa Casa.

Apesar da gravidade do acidente, elas não sofreram ferimentos graves. O motorista da Hilux não se feriu.