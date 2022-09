Violenta colisão frontal mata uma pessoa e deixa dois feridos na BR-272

O fim de semana foi violento nas estradas da região de Campo Mourão. Após um acidente com óbito na rodovia PR-465, entre Araruna e Peabiru, na noite de sábado, 24, no início da noite deste domingo, 24, dois veículos bateram de frente, próximo ao trevo de Farol, o que causou a morte de mais uma pessoa.

A violenta colisão envolveu um VW/Gol, e um GM/Astra, com placas de Campo Mourão. O acidente ocorreu na rodovia BR-272, próximo ao trevo de Farol. A vítima fatal foi um homem, passageiro do Astra, de 54 anos.

O Gol seguia sentido Campo Mourão/Farol e o Astra trafegava em sentido contrário, quando o motorista teria invadido a contramão. Com a violência do impacto, o Gol capotou ficando com os pneus para cima no acostamento.

O motorista, de 50 anos, sofreu ferimentos graves, ficou preso às ferragens e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e Samu. A equipe de saúde de Farol também deu apoio.

O condutor do Gol seria morador de Boa Esperança. Ele foi encaminhado para um hospital de Campo Mourão para atendimento médico, após ser resgatado pelo porta-malas do veículo. O condutor do Astra, de 69 anos, também foi hospitalizado com ferimentos generalizados.

Os dois veículos tiveram danos de grande monta. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, mas ainda não foi identificado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o registro da ocorrência e deu apoio para os serviços de perícia feitos pela Polícia Civil e Científica.