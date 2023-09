Vendedor de Campo Mourão morre em acidente na PR-082

Um trágico acidente na tarde deste sábado, 23, causou a morte de um morador de Campo Mourão, na rodovia PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol. Identificado por Edilson Silva, a vítima era vendedor e dirigia um Fiat Uno, quando acabou batendo de frente com um caminhão.

A Polícia Rodoviária Estadual ainda não divulgou o boletim de ocorrências sobre as circunstâncias do acidente. Fotos registradas no local mostram que a colisão foi frontal e os dois veículos foram parar fora da pista após o impacto.

O motorista do Fiat Uno morreu no local. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão para exame de autopsia. Os veículos tiveram danos de grande monta.