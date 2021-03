Veículo tomba e fere adolescente, às margens da BR 487

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida, após o veículo Gol em que ela estava, dirigido por seu pai, tombar em uma estrada vicinal às margens da rodovia BR-487, entre Campo Mourão e Luiziana. No carro, com placas de Guarapuava, viajava também a sua mãe e uma irmã, também adolescente.

O acidente ocorreu por volta da 19h15 desta terça-feira, próximo ao Parque Industrial da Coamo. De acordo com as informações, o motorista dirigia pela estrada vicinal e ao se aproximar da rodovia, ele perdeu o controle da direção.

Com isso, o veículo derrapou e e caiu em uma vala, ficando com os pneus para cima. Dos quatro ocupantes, apenas uma das adolescentes ficou ferida. Ela foi atendida pelo Siate e o Samu e recebeu atendimento no Pronto Socorro.

Segundo um dos bombeiros que atendeu a ocorrência, o veículo mantinha um tanque de combustível improvisado do lado de dentro do carro. Também teria sido encontrado vodca dentro do automóvel.