Veículo dirigido por jovem sem habilitação capota na PRC-158

Um jovem de 18 anos ficou ferido ao capotar o veículo VW/Jetta, placas de Campo Mourão, na PRC-158, entre Peabiru a Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 16h de ontem.

Mesmo sem ser habilitado, o jovem estava ao volante, quando perdeu o controle da direção chocando-se contra o barranco e em seguida capotando.

O rapaz foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão com suspeita de fratura no braço esquerdo. O veículo, com danos de grande monta foi liberado para o pai do condutor.