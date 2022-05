Veículo com cinco pessoas capota na estrada de acesso ao Barreiro das Frutas

Cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento ocorrido no final da tarde desta segunda-feira, 23, na rua Antonio Bueno de Camargo, que passa próximo ao Parque do Lago e que dá acesso à comunidade Barreiro das Frutas.

Todos estavam em um veículo Renault Symbol que acabou capotando após o motorista passar por uma lombada. O carro descontrolado ainda bateu no barrando antes de ficar com os pneus para cima.

Equipes do Siate e Samu estiveram no local e foi necessário usar o desencarcerador para retirar as vítimas do veículo. Entre elas havia uma criança com idade não divulgada.

Todos foram encaminhados aos hospitais Santa Casa e Pronto Socorro. A Polícia Militar também de apoio na ocorrência.