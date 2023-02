Veículo capota na PR-549 e deixa motorista ferida

A motorista de um veículo GM/Kadett, com placas de Corumbatai do Sul, ficou ferida ao capotar na rodovia PR-549, quando trafegava sentido Corumbatai a Barbosa Ferraz. O acidente ocorreu na manhã de ontem em uma curva da estrada.

Após a condutora perder o controle da direção, o veículo capotou às margens da rodovia sentido contrário de seu trafego, parando entre algumas árvores. A mulher, de iniciais J. S. da C., 28 anos, foi socorrida pelo Aeromédico do Samu e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão.

O veículo que estava com a documentação regular junto ao órgão competente, foi liberado no local com danos de grande monta.