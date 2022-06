Veículo capota e deixa três feridos na região

Três pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam acabar capotando. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (29), na rodovia Vassílio Boiko, que liga Roncador a Iretama, próximo ao acesso à localidade Vista Alegre.

O motorista de um veículo VW/Gol, que era ocupado por mais dois passageiros, perdeu o controle da direção, bateu no barranco e capotou na pista. A equipe da Defesa Civil de Roncador se deslocou rápido ao local para fazer o atendimento ás vítimas.

Uma das vítimas ficou presa no interior do automóvel e as outras duas pessoas saíram sozinhas do veículo. Quando os socorristas chegaram elas já haviam sido amparadas por terceiros.

A equipe resgatou a vítima das ferragens e os três feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Roncador, duas com ferimentos graves e outra com escoriações pelo corpo.

Com informações e foto: Centralr3.com.br