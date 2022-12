Veículo bate na traseira de caminhão na PR-487

Um veículo VW/Parati bateu na traseira de um caminhão na rodovia PR-487, na saída para Luiziana. O acidente ocorreu na noite desse sábado, por volta das 22h30, no trevo de acesso ao jardim Araucária. Chovia na hora do acidente o que pode ter atrapalhado a visibilidade do motorista.

Após a batida, o motorista da Parati deixou o local abandonando o veículo e uma passageira. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a passageira do veiculo recusou o atendimento da equipe.

A Parati foi recolhida no pátio do posto da Polícia Rodoviária de Peabiru. O motorista do caminhão, carregado com toras, não percebeu a colisão e seguiu viagem. Ele só tomou ciência do acidente após ter sido alertado mais à frente por outros motoristas.