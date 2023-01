Veículo bate em dois postes e causa queda de energia no centro de CM

Após perder o controle da direção, o motorista de um veículo VW/Gol bateu e derrubou um poste republicano e ainda colidiu com outro poste da rede elétrica, na área central de Campo Mourão.

O acidente ocorreu na avenida Manoel Mendes de Camargo, entre as ruas Mato Grosso e São Paulo no início da manhã deste domingo.

Com o impacto na estrutura do segundo poste, um dos fios de alta tensão se rompeu, causando a queda da energia nas imediações do local do acidente.

A Polícia Militar esteve no local e o veículo foi guinchado até o pátio do Detran, pois o motorista fugiu do local abandonando o automóvel. Eletricistas da Copel também trabalham para religar a fiação e restabelecer o fornecimento de energia.

OCORRÊNCIA COMUM NO PARANÁ

Em 2022, a Copel trocou em média, a cada dia, nove postes danificados por colisões de veículos. Além de provocar falta de energia à população em diversas situações, as batidas de carros em estruturas da Companhia causaram danos à rede e demandaram, ao todo, a substituição de 3.225 postes. Se utilizados todos na construção de uma nova rede, estes postes seriam suficientes para 185 quilômetros de extensão (quase a distância de Curitiba a Prudentópolis).

As colisões foram mais numerosas na Capital, onde as equipes de manutenção trocaram 328 postes, mais de 10% do total do Estado. Curitiba é seguida pelas cidades paranaenses mais populosas: em Maringá, foram 155 postes trocados; em Cascavel, 146; em Londrina, 142; e, em Ponta Grossa, 113. Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais completam a lista dos municípios com mais de uma centena de postes substituídos no ano devido aos acidentes: 109 cada.