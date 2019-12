Três adolescentes morrem em acidente perto de Janiópolis

Três adolescentes morreram e uma quarta pessoas sofreu lesões graves em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (22), na BR-272, em Janiópolis. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Pouco depois da uma hora da madrugada, um automóvel Chevrolet Celta saiu da pista, na altura do quilômetro 408 da rodovia, e bateu contra uma árvore. Três passageiros adolescentes, provavelmente com idades entre 14 e 16 anos, morreram no local.

O motorista, um jovem com idade aproximada de 18 anos, sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Mourão. Entre as vítimas mortas, uma é do sexo feminino. Os outros dois, do sexo masculino.

A PRF ainda não conseguiu apurar a identidade das vítimas, nem se o motorista envolvido é habilitado ou não. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. Nenhuma testemunha se apresentou à polícia. O trecho é de reta e a pista estava seca no momento do acidente.

O atendimento da ocorrência durou cerca de três horas. Os corpos foram encaminhados à unidade do IML de Campo Mourão.