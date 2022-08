Seis professores mortos em acidente em Palmeira são identificados

Foram identificados nesta sexta-feira, os corpos dos seis professores que estavam em uma Van envolvida em um grave acidente na BR-376 na noite dessa quinta-feira (11), em Palmeira. O motorista também morreu. Outros três professores ficaram feridos no acidente e estão internados em hospitais de Ponta Grossa.

Eles saíram de Cambará com destino a Curitiba para participarem de uma conferência da APP-Sindicato. Os nove eram moradores de Cambará, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré.

O motorista da van, Miguel Henrique Melo, era de Jacarezinho e também morreu no local do acidente. Os professores mortos no acidente são: Andreia Lemes Santana, Maria Aparecida da Cunha, Ederson Camiloti, Joana Darc Franco Bertoni, Lucilene Prates Tomas Saidler e Silvia Regina Gomes.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na noite de ontem, quando a Van dos professores bateu na traseira de um caminhão carregado com caixas de leite. A Van foi arrastada por cerca de 40 metros pelo caminhão.

O caminhoneiro só percebeu o acidente após ser avisado por outro motorista que o veículo estava enroscado na traseira.

