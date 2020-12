Rapaz acidentado em CM morre em hospital de Curitiba

Vítima de um acidente ocorrido no trânsito de Campo Mourão, no dia 8 de dezembro, Leonardo Aparecido Barbosa, 27 anos, acabou falecendo na manhã deste domingo (20) em um hospital de Curitiba. O acidente foi registrado no cruzamento da rua Santos Dumont com a avenida Guilherme de Paula Xavier, por volta das 8 horas do dia 8.

Segundo as informações, Barbosa transitava com uma motocicleta Honda/Biz de cor branca pela Guilherme de Paula Xavier, quando um caminhão caçamba, vindo pela Santos Dumont acabou cruzando a avenida, sentido ao centro. A colisão deixou o motociclista gravemente ferido.

Ele recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Corpo de Bombeiros e devido à gravidade do acidente, a unidade avançada do Samu deu apoio, A vítima foi entubada no local e encaminhada para o Hospital Pronto Socorro. Com o estado clínico muito grave, Barbosa precisou ser transferido pelo suporte aéreo do Samu (helicóptero) para Curitiba. Neste domingo de manhã ele acabou não resistindo aos ferimentos.