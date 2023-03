Radialista mourãoense morre em acidente com moto de alta cilindrada

O radialista David Freire, 37 anos, morreu vítima de um trágico acidente envolvendo a motocicleta que ele pilotava e um veículo GM/Prisma, no trânsito de Campo Mourão. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, na esquina da marginal Gelindo D. Stefanuto, com a rua Euclídes de Lima, região do jardim Alvorada.

Freire estava conduzindo uma motocicleta Kawasaki/Versys de 650cc pela Marginal Gelindo Stefanuto, sentido ao centro da cidade. No cruzamento com a rua Euclídes de Lima, foi surpreendido pelo veículo GM/Prisma no momento em que motorista fez uma conversão.

Com a manobra, o veículo atingiu em cheio a moto, que foi jogada na calçada, batendo em uma árvore e também em um muro. O radialista sofreu fraturas expostas nas duas pernas e sangramento pélvico. Ele foi socorrido pelo Corpo de

Bombeiros e também por uma equipe avançada do Samu, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele acabou falecendo pouco tempo depois.

Freire, que já comandou programa sertanejo na Rádio Campo FM e Radio Live, trabalhava atualmente na empresa Agricase. Segundo as informações ele havia comprado a moto há poucos dias. A morte do radialista causou grande comoção nas redes sociais.