Queda de moto deixa homem ferido, com suspeita de fratura no pé

O condutor de uma motocicleta ficou ferido no início da tarde desta quinta-feira, 22, após cair do veículo no jardim Tropical. O acidente ocorreu na esquina da rua Sanhaço com a rua Cardeal.

A vítima seguia com a moto pela rua Sanhaço e perdeu o controle ao acessar a rua Cardeal. Na queda ele sofreu ferimentos no pé esquerdo. O motociclista foi atendido pelo Siate com suspeita de fratura no pé e encaminhado ao hospital.