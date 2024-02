Quatro adultos e duas crianças ficam feridos em acidente que fez veículo tombar, em Campo Mourão

Seis pessoas, incluindo duas crianças, com idades entre 4 a 7 anos, ficaram feridas em um acidente de trânsito, em Campo Mourão. A colisão entre um veículo Fiat Strada e um Chery Tiggo, fez com que o Tiggo tombasse.

O acidente ocorreu na avenida José Wierzchon, esquina com a rua Ilha de Marajó, no jardim Albuquerque, na manhã desta segunda-feira, 12. A Strada seguia pela avenida e, ao chegar no cruzamento com a rua Ilha do Marajó, ocorreu o choque com o Tiggo, que avançou a preferencial.

Com o impacto, o Tiggo tombou, deixando feridos um casal e duas crianças. No veículo Strada, o motorista e um rapaz de 23 anos também ficaram feridos. Três equipes do Samu estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

Uma das crianças, de 7 anos, bateu e cabeça e reclamava de dores. Os dois motoristas aparentavam estar bem, mas passaram mal ainda, com sensação de desmaio no local e precisaram de atendimento. A mulher passageira do Tiggo e a outra criança também precisaram ser encaminhadas para atendimento médico.

Os seis envolvidos no acidente foram levados para hospitais e UPA. A Polícia Militar e uma equipe da Diretran também estiveram no local para dar apoio aos socorristas e fazer o levantamento do acidente. Os dois carros tiveram danos de grande monta.