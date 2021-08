PRF registra segundo acidente no mesmo local em Campo Mourão

Manobras imprudentes de motoristas provocaram dois acidentes em um mesmo local neste domingo, na BR 487, próximo a estação rodoviária de Campo Mourão. De manhã, a batida envolveu um Ford Escort e um Peugeot/Partner Furgão, deixando três feridos.

Já por volta das 15h20, outra colisão envolveu um GM/Corsa, dirigido por um homem de 53 anos, e um VW/Gol, conduzido por um rapaz de 28 anos.

Segundo as informações, a colisão ocorreu após o GM/Corsa, sair da rua Luiz da Silva Résio e acessar pela direita a rodovia BR-487. Ele seguiu em direção à rodoviária pela rodovia e fez a conversão à esquerda, de forma irregular, para acessar a rua Pioneiro Ladislau Lonkoski.

Com isso, o motorista do Gol que vinha logo atrás pela rodovia acabou batendo na lateral do Corsa. Na colisão ficaram feridos, mas sem gravidade, o motorista do Corsa e uma passageira de 50 anos. Também estava no carro um adolescente de 13 anos, mas ele não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas e prestaram atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para confeccionar o boletim de ocorrências.