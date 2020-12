Pneu de motoniveladora explode e deixa homem gravemente ferido na região

Um morador de Quinta do Sol ficou gravemente ferido, após o pneu de uma máquina motoniveladora explodir. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (8), por volta das 12h, em uma estrada rural do município.

A vítima identificada como Moacir Francisco da Silva, 61 anos, foi atendido pela equipe do Samu e pelo aeromédico de Maringá. Segundo as primeiras informações, Silva trabalhava com a motoniveladora e estava aguardando o borracheiro arrumar o pneu, momento em que houve a explosão. Um arco da roda foi arremessado contra ele. A peça bateu na região do maxilar e tórax do trabalhador.

Antes da chegada do Samu, ele recebeu atendimento de uma equipe de saúde da prefeitura de Quinta do Sol. Devido à gravidade do acidente, Silva foi estabilizado pelas equipes de socorro encaminhado para Santa casa de Campo Mourão.

Moacir deu entrada no Hospital Santa Casa com suspeita de perfuração no pulmão e seu estado de saúde no momento é grave.