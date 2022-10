Pneu de moto estoura e deixa dois feridos na Estrada Boiadeira

Dois homens com idade entre 67 e 70 anos ficaram feridos após a moto em que eles estavam estourar o pneu traseira, causando a queda de ambos na rodovia. Segundo as informações, o acidente ocorreu na BR-487 (Estrada Boiadeira), próximo ao frigorífico de aves JBS, no início da tarde de hoje.

Os dois seguiam com a moto sentido a Campo Mourão quando o pneu traseiro acabou estourando. Na queda ambos sofreram ferimentos, mas sem muita gravidade.

O Samu foi acionado e encaminhou os dois para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão para cuidados médicos. A moto foi retirada por terceiros do local.