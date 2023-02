Pista molhada provoca gravíssimo acidente na rodovia BR-272

A forte chuva que caiu no início da noite desta quarta-feira, 1, em Campo Mourão acabou provocando um violento acidente na rodovia BR-272, entre Campo Mourão e Farol.

O motorista de um GM/Vectra perdeu o controle da direção após o veículo aquaplanar e saiu da pista. O carro bateu violentamente com a parte traseira em uma árvore e rodou novamente.

Um adolescente, cuja idade não foi informada, estava sem o cinto de segurança e foi ejetado do veículo, caindo em um buraco com água. O pai dele, condutor do veículo, e a mãe, que usavam o cinto de segurança não se feriram.

No carro estava também uma criança em uma cadeirinha e ela não sofreu ferimentos. Já o adolescente ao ser ejetado, caiu em uma poça com água e demorou para ser encontrado pelos pais que o procuravam do outro lado da rodovia.

Um motorista que parou no local, viu um dos pneus que se soltou do carro do outro da pista. Só então o pai do adolescente fez buscas nessa área, quando percebeu que o filho estava na poça de água.

O Samu foi chamado e conseguiu reanimar o jovem por duas vezes. Ele foi encaminhado em estado gravíssimo ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para atender as vítimas. O veículo ficou completamente destruído.