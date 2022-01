Pai e filho morrem atropelados na PR-562, em Coronel Vivida

Os pedestres Manoel Machado Neto, 27 anos, Edson Asserman Scheleder, 52 anos, e seu filho, Peterson Zanella Scheleder, 15 anos, foram atropelados por volta das 20h desse sábado (15), na rodovia PR-562, em Coronel Vivida, região do Sudoeste do Paraná.

O acidente resultou nas mortes de pai e filho no local, enquanto Manoel Machado sofreu ferimentos e fi encaminhado para a UPA do município. Os corpos foram recolhidos pelo IML de Pato Branco.

Os três foram atropelados por um GM/Agile de Itapejara do Oeste. Segundo informações, uma caminhonete havia caído em um barranco e várias pessoas estavam acompanhando o trabalho de retirada, quando o condutor do veículo Ágile, ao desviar do guincho. acabou atropelando as pessoas que estavam no local.

As vítimas em óbito moravam em Coronel Vivida onde possuíam uma recuperadora de veículos. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.