Ônibus invade preferencial, bate em moto e deixa mulher ferida

Um ônibus da Secretaria de Esportes de Umuarama, ocupado por um grupo de atletas, provocou um acidente no centro de Campo Mourão, na noite dessa sexta-feira, 3, e deixou uma motociclista ferida.

O motorista trafegava pela rua São Josafat e não parou no cruzamento com a avenida José Custódio de Oliveira. A mulher que transitava pela avenida com uma Honda Today, não conseguiu evitar o choque.

Com o impacto, ela caiu e foi atendida inicialmente pelo Corpo de Bombeiros. Como reclamava de dores no corpo e havia suspeita de fratura em uma das pernas, o Samu foi chamado para dar apoio e encaminhar a vítima ao hospital Pronto Socorro.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o motorista do coletivo sobre os procedimentos.