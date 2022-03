Mulher fica gravemente ferida em acidente na PR-158

Uma mulher de aproximadamente 45 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veículo na rodovia PR-158, perímetro urbano de Campo Mourão, na saída para Maringá.

O acidente ocorreu por volta 20h desta quinta-feira. Testemunhas disseram que a vítima foi atropelada por um veículo GM/Prisma. O motorista não parou para prestar socorro à mulher.

Ela recebeu os primeiros socorros de uma médica (professora) e alunos do curso de Medicina do campus do Integrado, que passavam pelo local. Um policial militar também deu apoio, controlando o tráfego de veículos enquanto a vítima era atendida. Equipes do Samu foram acionadas e encaminharam a mulher ao hospital Pronto Socorro, em estado grave.