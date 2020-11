Mulher é atropelada por motorista embriagado

Uma mulher de 30 anos ficou ferida ao ser atropelada pelo motorista de um VW/Gol, que havia bebido antes de dirigir. O acidente ocorreu por volta das 20h30 dessa quarta-feira, na avenida Pedro Viriato, próximo ao Mercado Tradição.

Segundo as informações, a mulher havia parado o seu veículo Toyota Corolla em frente a uma residência, na rua Pedro Viriato e abriu a porta traseira para pegar uma criança de três anos

Foi quando o motorista do Gol, de 40 anos, que transitava pela Pedro Viriato acabou atropelando a vítima. Por sorte ela ainda não havia retirado a criança do veículo.

Com a impacto, a mulher ficou ferida e precisou ser atendida pelo Siate, que a encaminhou ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Gol tento fugir, mas foi abordado perto do local por equipes da Polícia Militar.

Teste do etilômetro apontou resultado de 0.97 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões). Ele foi encaminhado para a delegacia e seu veículo, com impostos pendentes, para o pátio do Detran.