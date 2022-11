Mulher bate moto em veículo que não parou em cruzamento e fica ferida

Uma mulher sofreu escoriações pelo corpo ao bater a motocicleta que pilotava na lateral de um veículo GM/Corsa, que não parou no cruzamento com a avenida por onde ela trafegava.

O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, na avenida Goioerê, esquina com a rua Londrina, próximo ao Colégio Unidade Polo. A motociclista seguia pela avenida sentido centro/saída para Maringá, quando ao chegar no cruzamento o motorista do Corsa, que dirigia pela rua Londrina acabou avançando a preferencial.

A moto bateu na lateral do automóvel e a mulher caiu, sofrendo alguns ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital. O motorista do Corsa, que é idoso, não se feriu.