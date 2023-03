Mourãoense morre ao bater moto em máquina agrícola

Um trágico acidente na tarde de ontem, tirou a vida de Anderson Lopes, 34 anos, na rodovia BR-369, em Corbelia. O acidente ocorreu por volta das 15h40 dessa sexta-feira, 17, quando a moto que ele pilotava bateu na plataforma de uma colheitadeira.

Ele seguia com destino a Cascavel, onde participaria de um evento de motociclismo, no autódromo de Cascavel. A colheitadeira atravessava a rodovia com a plataforma engatada na traseira, puxada em uma carretinha.

A máquina saiu de uma estrada rural para acessar uma outra, do outro lado da via. O motociclista que pilotava uma moto JTA/Suzuki GSXR1000 não teve tempo de evitar o choque e morreu no local.

A pista ficou interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer o levantamento da ocorrência. Após a adequada sinalização, o trânsito foi liberado pelos acostamentos.

Equipes de Criminalística, IML e Polícia Civil de Corbélia compareceram ao local para os devidos procedimentos. O condutor da colheitadeira foi encaminhado a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. O corpo de Anderson foi velado na capela do Prever e sepultado às 17h deste sábado, no cemitério São Judas Tadeu.